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Электрическая схема Honda Jazz / Fit (2007-2013)

Комментарии: 2 | 71 780
Электрическая схема Honda Jazz / Fit (2007-2013)

В статье представлены все электрические схемы автомобиля Хонда Джаз / Фит второго поколения, что выпускали с 2007 по 2013 года. Скачать электросхемы можно бесплатно в фотографиях большого разрешения на русском языке.

Honda Fit именовался для жителей Японии, Китая и Америки. В странах Европы и остальных азиатских государствах его знают, как Honda Jazz.

В этой статье пойдет информация о технических данных и электрических схемах Хонды Джаз / Фит 2-го поколения с моторами 1.3 литра (L13) и 1.5 л (L15). Трансмиссия была в этом автомобили что не есть самая разнообразная:
  • 3 вида механической 5-ст. КПП;
  • 5-ст. автоматическая;
  • 6-ст. роботизированная КПП;
  • вариатор.

Технические характеристики Хонда Джаз / Фит 2 (2007-2013)



Общие паспортные данные:



  • Длина — 3900?3920 мм, 4105 мм (США), 4151 мм (EV)
  • Ширина — 1695 мм (1720 EV)
  • Высота — 1525?1550 мм (1580 мм EV)
  • Клиренс — 140?150 мм
  • Колесная база — 2500 мм
  • Масса — 1050?1160 кг (1470 кг EV)
  • Полная масса — 1500?1540 кг (1600 кг Hybrid)
  • Объем бака — 42 л (40 л у Гибрида)
  • Объем багажника — минимально 335 л / максимально 883 л

Паспортные характеристики Honda Jazz / Fit 1,3 л (L13), MT:



  • Объем двигателя — 1 339 см3 (рядный, 4-х цилиндровый, 16-ти клапанный)
  • Мощность — 100 л.с. (74 кВт) при 6000 об/мин
  • Максимальный крутящий момент — 127 Н•м, при 4800 об/мин
  • Трансмиссия — 5-ступенчатая механика
  • Привод — передний
  • Система питания — инжектор
  • Максимальная скорость — 182 км/час
  • Разгон от 0 до 100 км/ч — 11,4 с
  • Расход топлива Honda Jazz / Fit — 6,6 л в городе / 4,8 л на трассе / 5,5 л в смешанном цикле
  • Марка топлива — АИ-95
  • Класс экологичности — Euro 4 (выбросы CO2 — 126 г/км)
  • Размер колес — 175 / 65 / R15
  • Возможное пройденное расстояние на одном полном баке — 764 км

Паспортные характеристики Honda Jazz / Fit 1,5 л (L15):



  • Объем двигателя — 1 496 см3 (рядный, 4-х цилиндровый, 16-ти клапанный)
  • Мощность — 120 л.с. (88 кВт) при 6600 об/мин
  • Максимальный крутящий момент — 145 Н•м, при 4800 об/мин
  • Система питания — инжектор
  • Максимальная скорость — 182 км/час

Видео про краш-тест Honda Jazz / Fit 2009 года выпуска:



Реле и предохранители



На фотографиях ниже показано расположение реле, блоков управления, разъемов и схема предохранителей в автомобиле Хонда Джаз / Фит 2:

Cхема предохранителей, реле, блоков управления Хонда Джаз Фит 2007-2013

Cхема предохранителей, реле, блоков управления Хонда Джаз Фит 2007-2013

Cхема предохранителей, реле, блоков управления Хонда Джаз Фит 2007-2013

Cхема предохранителей, реле, блоков управления Хонда Джаз Фит 2007-2013

Cхема предохранителей, реле, блоков управления Хонда Джаз Фит 2007-2013

Cхема предохранителей, реле, блоков управления Хонда Джаз Фит 2007-2013

Cхема предохранителей, реле, блоков управления Хонда Джаз Фит 2007-2013

Cхема предохранителей, реле, блоков управления Хонда Джаз Фит 2007-2013

Cхема предохранителей, реле, блоков управления Хонда Джаз Фит 2007-2013

Cхема предохранителей, реле, блоков управления Хонда Джаз Фит 2007-2013

Электрические схемы автомобиля Хонда Джаз / Фит (2007-2013)



1. Графические обозначения, что применяются на схемах электрооборудования:


2. Электросхема системы запуска двигателя и зарядки АКБ Honda Jazz / Fit 2-го поколения:


3. Схема зажигания и охлаждения двигателя:


4. Электрическая схема управления двигателем автомобиля:




5. Принципиальная электрическая схема топливного насоса:


6. Омыватель с очистителем лобового и заднего стекла машины Хонда Джаз / Фит (2007-2013):



7. Электросхема привода зеркал (для автомобилей с системой складывания зеркал и без):



8. Электропривод стеклоподъемников:


9. Схема центрального замка Honda Jazz / Fit 2 и противоугонная система:



10. Обогреватель заднего стекла:


11. Электрическая схема управления АКПП автомобиля:


12. Система управления вариатором:


13. Схема VSA — система стабилизации Хонда Джаз / Фит 2:


14. Электросхема работы ABS:


15. Электроуселитель рулевого колеса (EPS):


16. Схема работы антиобледенителя щеток, а также разъем для подключения дополнительного оборудования:


17. Электросхемы освещения Honda Fit / Jazz 2 — фары головного освещения, передние и задние габариты, подсветка номерного знака, свет заднего хода, указатели поворотов и аварийная сигнализация, стоп-сигналы:







18. Схема внутреннего освещения автомобиля (салон):


19. Электросхема управления подсветкой и освещением:



20. Корректор фар:


21. Схема аудиосистемы автомобиля:


22. Схема звукового сигнала Хонда Фит / Джаз:


Электросхемы электрооборудования — дополнения к Honda Jazz



23. Система управления РКПП:


24. Электропривод стеклоподъемников и зеркал:


25. Электроусилитель рулевого колеса EPS:


26. Разъемы электрооборудования Хонда Фит / Джаз:





ТегиHonda
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Авто схемы Электросхемы автомобиля Honda Jazz / Fit 2-го поколения, а также расположение предохранителей и плавких вставок. Fastmb.ru - автожурнал
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  1. Евгений5 апреля 2017 22:12
    не могу ни где найти место предохранителя складывания зеркал
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  2. Виктор6 февраля 2019 13:27
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста есть у вас схема 8-28? Электросхема работы smart.
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