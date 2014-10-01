Электрическая схема Honda Jazz / Fit (2007-2013)

В статье представлены все электрические схемы автомобиля Хонда Джаз / Фит второго поколения, что выпускали с 2007 по 2013 года. Скачать электросхемы можно бесплатно в фотографиях большого разрешения на русском языке.
Honda Fit именовался для жителей Японии, Китая и Америки. В странах Европы и остальных азиатских государствах его знают, как Honda Jazz.
В этой статье пойдет информация о технических данных и электрических схемах Хонды Джаз / Фит 2-го поколения с моторами 1.3 литра (L13) и 1.5 л (L15). Трансмиссия была в этом автомобили что не есть самая разнообразная:
3 вида механической 5-ст. КПП;
5-ст. автоматическая;
6-ст. роботизированная КПП;
вариатор.
Технические характеристики Хонда Джаз / Фит 2 (2007-2013)
Общие паспортные данные:
Длина — 3900?3920 мм, 4105 мм (США), 4151 мм (EV)
Ширина — 1695 мм (1720 EV)
Высота — 1525?1550 мм (1580 мм EV)
Клиренс — 140?150 мм
Колесная база — 2500 мм
Масса — 1050?1160 кг (1470 кг EV)
Полная масса — 1500?1540 кг (1600 кг Hybrid)
Объем бака — 42 л (40 л у Гибрида)
Объем багажника — минимально 335 л / максимально 883 л
Паспортные характеристики Honda Jazz / Fit 1,3 л (L13), MT:
6. Омыватель с очистителем лобового и заднего стекла машины Хонда Джаз / Фит (2007-2013):
7. Электросхема привода зеркал (для автомобилей с системой складывания зеркал и без):
8. Электропривод стеклоподъемников:
9. Схема центрального замка Honda Jazz / Fit 2 и противоугонная система:
10. Обогреватель заднего стекла:
11. Электрическая схема управления АКПП автомобиля:
12. Система управления вариатором:
13. Схема VSA — система стабилизации Хонда Джаз / Фит 2:
14. Электросхема работы ABS:
15. Электроуселитель рулевого колеса (EPS):
16. Схема работы антиобледенителя щеток, а также разъем для подключения дополнительного оборудования:
17. Электросхемы освещения Honda Fit / Jazz 2 — фары головного освещения, передние и задние габариты, подсветка номерного знака, свет заднего хода, указатели поворотов и аварийная сигнализация, стоп-сигналы:
18. Схема внутреннего освещения автомобиля (салон):
19. Электросхема управления подсветкой и освещением:
20. Корректор фар:
21. Схема аудиосистемы автомобиля:
22. Схема звукового сигнала Хонда Фит / Джаз:
Электросхемы электрооборудования — дополнения к Honda Jazz