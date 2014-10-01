Электрическая схема Honda Jazz / Fit (2007-2013)

Honda Fit именовался для жителей Японии, Китая и Америки. В странах Европы и остальных азиатских государствах его знают, как Honda Jazz.

3 вида механической 5-ст. КПП;



5-ст. автоматическая;



6-ст. роботизированная КПП;



вариатор.



Технические характеристики Хонда Джаз / Фит 2 (2007-2013)

Общие паспортные данные:

Длина — 3900?3920 мм, 4105 мм (США), 4151 мм (EV)



Ширина — 1695 мм (1720 EV)



Высота — 1525?1550 мм (1580 мм EV)



Клиренс — 140?150 мм



Колесная база — 2500 мм



Масса — 1050?1160 кг (1470 кг EV)



Полная масса — 1500?1540 кг (1600 кг Hybrid)



Объем бака — 42 л (40 л у Гибрида)



Объем багажника — минимально 335 л / максимально 883 л



Паспортные характеристики Honda Jazz / Fit 1,3 л (L13), MT:

Объем двигателя — 1 339 см3 (рядный, 4-х цилиндровый, 16-ти клапанный)



Мощность — 100 л.с. (74 кВт) при 6000 об/мин



Максимальный крутящий момент — 127 Н•м, при 4800 об/мин



Трансмиссия — 5-ступенчатая механика



Привод — передний



Система питания — инжектор



Максимальная скорость — 182 км/час



Разгон от 0 до 100 км/ч — 11,4 с



Расход топлива Honda Jazz / Fit — 6,6 л в городе / 4,8 л на трассе / 5,5 л в смешанном цикле



Марка топлива — АИ-95



Класс экологичности — Euro 4 (выбросы CO2 — 126 г/км)



Размер колес — 175 / 65 / R15



Возможное пройденное расстояние на одном полном баке — 764 км



Паспортные характеристики Honda Jazz / Fit 1,5 л (L15):

Объем двигателя — 1 496 см3 (рядный, 4-х цилиндровый, 16-ти клапанный)



Мощность — 120 л.с. (88 кВт) при 6600 об/мин



Максимальный крутящий момент — 145 Н•м, при 4800 об/мин



Система питания — инжектор



Максимальная скорость — 182 км/час



Реле и предохранители

Электрические схемы автомобиля Хонда Джаз / Фит (2007-2013)

Электросхемы электрооборудования — дополнения к Honda Jazz

В статье представлены все электрические схемы автомобиля Хонда Джаз / Фит второго поколения, что выпускали с 2007 по 2013 года. Скачать электросхемы можно бесплатно в фотографиях большого разрешения на русском языке.В этой статье пойдет информация о технических данных и электрических схемах Хонды Джаз / Фит 2-го поколения с моторами 1.3 литра (L13) и 1.5 л (L15). Трансмиссия была в этом автомобили что не есть самая разнообразная:На фотографиях ниже показано расположение реле, блоков управления, разъемов и схема предохранителей в автомобиле Хонда Джаз / Фит 2:1. Графические обозначения, что применяются на схемах электрооборудования:2. Электросхема системы запуска двигателя и зарядки АКБ Honda Jazz / Fit 2-го поколения:3. Схема зажигания и охлаждения двигателя:4. Электрическая схема управления двигателем автомобиля:5. Принципиальная электрическая схема топливного насоса:6. Омыватель с очистителем лобового и заднего стекла машины Хонда Джаз / Фит (2007-2013):7. Электросхема привода зеркал (для автомобилей с системой складывания зеркал и без):8. Электропривод стеклоподъемников:9. Схема центрального замка Honda Jazz / Fit 2 и противоугонная система:10. Обогреватель заднего стекла:11. Электрическая схема управления АКПП автомобиля:12. Система управления вариатором:13. Схема VSA — система стабилизации Хонда Джаз / Фит 2:14. Электросхема работы ABS:15. Электроуселитель рулевого колеса (EPS):16. Схема работы антиобледенителя щеток, а также разъем для подключения дополнительного оборудования:17. Электросхемы освещения Honda Fit / Jazz 2 — фары головного освещения, передние и задние габариты, подсветка номерного знака, свет заднего хода, указатели поворотов и аварийная сигнализация, стоп-сигналы:18. Схема внутреннего освещения автомобиля (салон):19. Электросхема управления подсветкой и освещением:20. Корректор фар:21. Схема аудиосистемы автомобиля:22. Схема звукового сигнала Хонда Фит / Джаз:23. Система управления РКПП:24. Электропривод стеклоподъемников и зеркал:25. Электроусилитель рулевого колеса EPS:26. Разъемы электрооборудования Хонда Фит / Джаз: